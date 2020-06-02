В Светлом пьяный водитель-рецидивист пытался скрыться от ГИБДД

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:54:23+03:00

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За сутки в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 12 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, в Светлом на бульваре Нахимова инспекторы ГИБДД попытались остановить «Ауди», однако водитель увеличил скорость и начал скрываться. После непродолжительного преследования нарушителя задержали. Как оказалось, ранее мужчину лишили прав за повторное пьяное вождение, а результаты алкотестера показали, что и на этот раз он был пьян. Так что на него вновь заведут уголовное дело за повторное пьяное вождение.

Всего в регионе было задержано 5 водителей, которые сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав.

ИСТОЧНИК KP.RU