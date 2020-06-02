В Балтийске частично демонтируют аварийный променад на Гвардейском бульваре

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:22:20+03:00

Уцелевшие конструкции и настилы будут частично отремонтированы за счет муниципального бюджета

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В Балтийске признан опасным для жизни и здоровья деревянный променад в районе Гвардейского проспекта. Решение об этом принято на заседании комиссии по делам ГО и ЧС, пишет «Вестник Балтийска».

Прогулочная часть променада и спуски к пляжной зоне признаны аварийными, поэтому опасные участки оградят, а сильно повреждённые и разрушенные – демонтируют. Уцелевшие конструкции и настилы будут частично отремонтированы за счет муниципального бюджета.

В случае получения травм на опасном объекте нужно немедленно обратиться по единому телефону службы спасения 112, в скорую медицинскую помощь Балтийской ЦРБ по тел. 8 (40145) 3-03-03 (03); 8 (40145) 3-23-55 или к дежурному ЕДДС по тел. 8 (40145) 3-06-66.

ИСТОЧНИК KP.RU