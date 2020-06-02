Калининградец украл коллекционные игрушки на 220 тысяч рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:44:16+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу дорогостоящих коллекционных игрушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пять коллекционных железнодорожных моделей поездов с вагонами и губная гармошка с стоимостью 222 тысяч рублей пропали из трейлера. Злоумышленник проник внутрь, развив окно.

Полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU