Семья калининградцев нелегально пересекла польскую границу, чтобы уехать в Германию

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:56:25+03:00

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В Голдапе задержали семью калининградцев, которые незаконно пересекли границу. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел 31 мая. Российские пограничники сообщили своим польским коллегам о сработавшей сигнализации. Пограничники принялись обследовать территорию и вскоре обнаружили 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего подростка.

Задержанные признались, что планировали добраться до Голдапа и сесть на автобус в Германию.

За незаконное пересечение границы калининградцев приговорили к 4 месяцам лишения свободы условно. Их уже передали российским пограничникам.

ИСТОЧНИК KP.RU