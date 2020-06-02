2020-06-02T15:34:09+03:00
Экономика

В Калининградской области на 13% выросло производство молока

Средний надой молока на одну корову за январь-апрель составил 2 773 кг, что на 212 кг выше, чем в прошлом году
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За четыре месяца 2020 года в Калининградской области было произведено 62,2 тыс тонн молока, что на 12,8% больше, чем в январе-апреле 2019 года. Об этом сообщает Калининградстат.

Сельскохозяйственные организации произвели почти 41 тыс тонн молока, хозяйства населения – 18,5 тыс тонн. Еще 2,7 тыс тонн произвели фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

По данным Калининградстата, средний надой молока на одну корову за январь-апрель составил 2 773 кг, что на 212 кг выше, чем в прошлом году.

Кроме этого, в регионе на 90% выросло производство сыра и творога, а также на 290% - производство сливочного масла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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