В Калининграде РПЦ начала собирать пожертвования в интернете с помощью QR-кода
Информация о том, как перевести деньги, не выходя из дома, размещена на сайте местной епархии
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Калининградской области верующие теперь могут сделать пожертвование РПЦ через мобильное приложение банка. Нужно всего лишь отсканировать QR-код. Информация об этом размещена на сайте Калининградской епархии.
«Данные средства являются пожертвованием на уставную деятельность. Вы можете перевести средства, используя QR код с мобильного устройства на iOS или Android», - говорится в сообщении на главной странице сайта.
Отмечается, что сделать пожертвование также можно, перечислив средства по реквизитам Калининградской епархии в банке.
ИСТОЧНИК KP.RU