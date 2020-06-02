В Калининграде РПЦ начала собирать пожертвования в интернете с помощью QR-кода

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:36:29+03:00

Информация о том, как перевести деньги, не выходя из дома, размещена на сайте местной епархии

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В Калининградской области верующие теперь могут сделать пожертвование РПЦ через мобильное приложение банка. Нужно всего лишь отсканировать QR-код. Информация об этом размещена на сайте Калининградской епархии.

«Данные средства являются пожертвованием на уставную деятельность. Вы можете перевести средства, используя QR код с мобильного устройства на iOS или Android», - говорится в сообщении на главной странице сайта.

Отмечается, что сделать пожертвование также можно, перечислив средства по реквизитам Калининградской епархии в банке.

ИСТОЧНИК KP.RU