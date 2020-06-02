В Калининграде завели уголовное дело за сбитую насмерть 92-летнюю пенсионерку

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:39:15+03:00

Инцидент произошел утром 31 мая во дворе дома на улице Багратиона

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В Калининграде завели уголовное дело на водителя, задавившего пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел утром 31 мая во дворе дома на улице Багратиона. 34-летний водитель «Мазды» при движении задним ходом сбил 92-летнюю женщину. От полученных ранений горожанка погибла на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Автомобиль изъят, назначен ряд автотехнических экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU