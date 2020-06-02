В Калининграде завели уголовное дело за сбитую насмерть 92-летнюю пенсионерку
В Калининграде завели уголовное дело на водителя, задавившего пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел утром 31 мая во дворе дома на улице Багратиона. 34-летний водитель «Мазды» при движении задним ходом сбил 92-летнюю женщину. От полученных ранений горожанка погибла на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Автомобиль изъят, назначен ряд автотехнических экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU