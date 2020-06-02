В Калининграде гражданку Литвы приговорили к 11 годам колонии за контрабанду наркотиков

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:49:34+03:00

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

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В Калининграде за контрабанду наркотиков осудили гражданка Литвы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2018 года 40-летнюю женщину задержали на российского-литовской границе. При досмотре у нее обнаружили более 20 гр наркотической смеси, в состав которой входили героин и карфентанил.

Калининградский областной суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU