В Калининграде гражданку Литвы приговорили к 11 годам колонии за контрабанду наркотиков
Отбывать наказание она будет в колонии общего режима
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за контрабанду наркотиков осудили гражданка Литвы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В декабре 2018 года 40-летнюю женщину задержали на российского-литовской границе. При досмотре у нее обнаружили более 20 гр наркотической смеси, в состав которой входили героин и карфентанил.
Калининградский областной суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU