Исследование: В Калининграде на одну вакансию претендуют 20 начинающих специалистов

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:39:54+03:00

В начале года на одно вакантное место в среднем претендовали 13-14 соискателей

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Аналитики hh.ru решили выяснить, на какие вакансии могут рассчитывать начинающие специалисты в Калининградской области, какую зарплату им предлагают и какие у них шансы найти вакантное место.

По данным исследования, в профессиональной области «Начало карьеры, студенты» наблюдается одно из самых серьезных сокращений рынка вакансий в сравнении с другими сферами. При этом уровень конкуренции в этой профобласти с января растет.

Так, в начале года на одно вакантное место в среднем претендовали 13-14 соискателей. В марте конкуренция усилилась, и на одну вакансию приходилось 16,6 резюме, а к апрелю она выросла до показателя 20,3 резюме на одно предложение о работе.

Больше всего вакансий в этой профессиональной области в апреле-мае 2020 года в Калининградской области было создано для представителей сфер продаж (55%), консультирования (29%), административного персонала (19%), ИТ-специалистов, потенциальных работников гостиниц и ресторанов (по 10%). Работодатели ищут менеджеров по продажам и по работе с клиентами, операторов call-центров, ассистентов, консультантов, а также разнорабочих.

По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата для начинающих специалистов и студентов оказалась равна уровню зарплатных ожиданий соискателей – 25 тысяч рублей в вакансиях и резюме.

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ИСТОЧНИК KP.RU