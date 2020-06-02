На берегу Нижнего озера появятся дополнительные пешеходные дорожки

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:08:53+03:00

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На берегу Нижнего озера в Калининграде будут обустроены дополнительные пешеходные дорожки. Об этом в ходе оперативного совещании во вторник, 2 июня, сообщил председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

По его словам, будут обустроены ранее протоптанные горожанами тропинки, работы проведу за счет сэкономленных при проведении конкурсных процедур средств.

«Также, по поручению главы города, на сэкономленные средства будет проведено дополнительное озеленение в районе Дворца творчества детей и молодежи. Кроме того, в планах оформление смотровой площадки, лодочной станции, установка бордюров и перил.«Все эти работы не значились в проекте, но жизнь подсказывает новые решения, часто они основаны на обращениях жителей. Дополнительные мероприятия проводятся и на озере Летнем, в том числе пополняется общее число урн и скамеек», - рассказал Александр Купцов.

ИСТОЧНИК KP.RU