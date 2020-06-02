Мошенники похитили со счета калининградца деньги и оформили на него кредит

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:37:47+03:00

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В Калининграде 31-летний специалист по обслуживанию энергетических установок лишился крупной суммы денег после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина поверил позвонившим ему злоумышленникам, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков, и сообщил им данные своей карты.

«Кроме того, горожанин предоставил незнакомцам доступ к своему аккаунту в онлайн приложении банка, что позволило им не только перевести себе имевшиеся у него на счету деньги, но и оставить заявку на кредит, дождаться одобрения и похитить еще и эти средства», - отметили в пресс-службе УМВД.

Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет розыск злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU