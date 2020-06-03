3 Июнь 2020 2020-06-03T10:39:09+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1642 случая заболевания

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За сутки в Калининградской области выявили 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1642 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3287 случаев (38,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 432 277 заболевших в 85 регионах

ИСТОЧНИК KP.RU