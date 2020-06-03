Калининград вошел в топ-5 самых велосипедных городов России

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:45:24+03:00

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Портал ТурСтат представил рейтинг лучших городов России и СНГ для велосипедистов, популярных для поездок на велосипеде и велотуров по городским маршрутам.

Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, отмечаемому 3 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2018 года.

В первую десятку городов России и СНГ, лучших для поездок на велосипеде, входят Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Екатеринбург, Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU