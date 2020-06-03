В Калининграде уголовник ограбил 12-летнего подростка

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:54:38+03:00

На мужчину завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража», он помещен в СИЗО

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в ограблении подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник заметил на детской игровой площадке в Московском районе двух 12-летних школьников, у одного из которых в руках был дорогой телефон. Мужчина выхватил гаджет стоимостью более 18 тысяч рублей и скрылся. При этом он скрывал лицо под медицинской маской.

Подросток сообщил о произошедшем своим родителям, а те позвонили в полицию. Сотрудники уголовного розыска сузили круг подозреваемых лиц и получили информацию о причастности к преступлению конкретного человека.

«Выяснилось, что ранее судимый мужчина не проживает по месту регистрации. Проследив за знакомыми подозреваемого, полицейские задержали его, когда тот назначил одному из них встречу. Похищенный телефон он продал в ломбард. Кроме этого, мужчина оказался причастен к серии краж велосипедов», - сообщили в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража», он помещен в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU