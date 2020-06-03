В Калининграде пьяный пациент избил врача облбольницы
Мужчина оскорблял медиков, а затем схватил стационарный телефон и ударил им одного из врачей
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде агрессивный пациент напал на врача. Об сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Инцидент произошел в областной больнице. Туда доставили пьяного пациента, который начал вести себя агрессивной в приемном покое. Мужчина оскорблял медиков, а затем схватил стационарный телефон и ударил им одного из врачей.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и передали его полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU