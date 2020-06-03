В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:25:40+03:00

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В Калининграде в среду, 3 июня, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Грига 60, пер. Грига 1 (д/с № 98), 2а, ул. Пионерская 22, 22а, 24-26, Ленинский пр-т 42б, 44-50, 52-58, 60-66, ул. Серпуховская 3-9, 11-21, 23-27, 26 (д/с № 19), 29 (д/с 104).

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Ю. Гагарина 2а к.5, 2а к.6.

ИСТОЧНИК KP.RU