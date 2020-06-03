В Калининграде умерли четыре пациента с коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:35:20+03:00

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В Калининградской области за сутки умерли четыре пациента, у которых был выявлен коронавирус. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Скончались двое мужчин и две женщины. У 38-летнего мужчины было тяжелое заболевание печени, у 68-летнего - тяжелое сосудистое заболевание.

Также умерли две женщины – 71 года с онкологией и 64-летняя горожанка, у которой был сахарный диабет.

Таким образом, количество летальных случаев в регионе выросло до 29.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (сутками ранее было 55). Нарастающим итогом с начала пандемии 1642 заболевших.

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Некоторое время назад вице-премьер калининградского правительства Илья Баринов ушел на больничный. Губернатор Антон Алиханов сообщил тогда, что у его зама ничего серьезного просто простуда. Во вторник информация подтвердилась - в оперативном штабе сообщили, что тесты на коронавирус у Баринова оказались отрицательными (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU