Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:37:27+03:00

29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов

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За сутки в Калининградской области было выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Шесть случаев были выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 18 из них диагностирована пневмония , в том числе у одного заболевшего тяжелая форма.

Среди заболевших один человек, прибывший из другого субъекта РФ, выявленный по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU