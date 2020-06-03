Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области было выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Шесть случаев были выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.
29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 18 из них диагностирована пневмония , в том числе у одного заболевшего тяжелая форма.
Среди заболевших один человек, прибывший из другого субъекта РФ, выявленный по результатам лабораторных обследований в условиях обсервации.
ИСТОЧНИК KP.RU