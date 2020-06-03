2020-06-03T12:21:32+03:00
Общество

Калининград накроет аномальный циклон «Изольда»

Он принесет нам теплый воздух, дожди и усиление ветра
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградцам не привыкать к циклонам, приходящим со стороны Атлантики, но в этот раз привычная картина изменится. К нам приближается циклон «Изольда», который сформировался над акваторией Черного моря и по пути к берегам Балтики проделал непростой извилистый путь. Как сообщает портал meteovesti.ru, вихрь совершил несколько кругов над территорией Украины, а сегодня отправился на северо-запад, через Белоруссию и Польшу.

- Циклон уже принес необычно большое количество осадков в Московский регион и Украину, однако к нам он придет уже изрядно ослабшим, поэтому экстремальных погодных явлений ожидать не стоит, - говорит главный специалист Службы организации НИД БФУ имени Канта Дара Гаева. - С 3 июня температура немного понизится. Осадки в виде дождя, а также повышение температуры воздуха в нашем регионе можно ожидать лишь к пятнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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