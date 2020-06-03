В Калининграде священник храма на улице Колхозной заболел коронавирусом
Информацию подтвердили в оперштабе
Изменить размер текста:
Священник храма святого преподобного Герасима Болдинского на улице Колхозной в Калининграде заразился коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.
- Еще на прошлой неделе коронавирус был выявлен у одного из священнослужителей. Определен круг контактных лиц - это пять человек. У всех взяты анализы, пока вирус у этих люди не найден, - сообщили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU