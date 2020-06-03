В Нестеровском районе «Ауди» врезалась в ограждение, водитель погиб

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:58:31+03:00

28-летний мужчина умер в карете скорой помощи по дороге в больницу

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Утром в среду, 3 июня, в Нестеровском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Пригородное. 28-летний водитель «Ауди», двигавшийся в сторону Нестерова, на прямом участке дороги выехал на встречку и врезался в дорожное ограждение. После этого автомобиль съехал с дороги.

Водитель скончался в машине скорои помощи по пути в больницу. По факту ДТП назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU