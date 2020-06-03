Хвастливый калининградец лишился 700 тысяч рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:01:54+03:00

Мужчина продал квартиру и сообщил об этом приятелю

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В Калининграде мужчина лишился крупной суммы денег, полученной от продажи квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина продал свою квартиру и отправился выпивать с приятелем. Во время распития спиртного он похвастался, что у него имеется при себе 700 тысяч рублей.

«Когда горожанин уснул, злоумышленник завладел его мобильным телефоном и перечислил на свой банковский счет все сбережения приятеля», - рассказали в пресс-службе полиции.

28-летнего подозреваемого задержали спустя несколько дней, однако к тому времени он успел потратить все деньги.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU