Уволенный калининградец повредил машину бывшего работодателя

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:09:11+03:00

Злоумышленник повредил дверь и разбил одно из стёкол, а также ножом выцарапал на кузове машины нецензурные оскорбления

Изменить размер текста: A A

В Калининграде уволенный работник выместил злобу на автомобиле бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В прошлом месяце 30-летний горожанин остался без работы и решил отомстить бывшему начальнику. Ночью он пробрался к дому по улице Б. Хмельницкого, где жил бывший директор, и изувечил принадлежащий ему «Фольксваген». Злоумышленник повредил дверь и разбил одно из стёкол, а также ножом выцарапал на кузове машины нецензурные оскорбления.

Спустя два дня он вернулся и снова сломал водительскую дверь. Кроме того, из салона микроавтобуса мужчина похитил два детских кресла. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Участковые опросили очевидцев, посмотрели записи камер наблюдения и установили личность злоумышленника. На него завели два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU