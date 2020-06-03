2020-06-03T15:29:25+03:00
Общество

В Гусеве семья погибшего электрика просит взыскать с работодателя 1 млн рублей

Трагедия произошла в декабре 2019 года
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гусеве семья погибшего электрика подала в суд на работодателя и взыскать с него компенсацию морального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Трагедия произошла в декабре 2019 года. Мужчина упал с лестницы во время замены электрических ламп на высоте два метра. Пострадавшего госпитализировали, однако в январе этого года он умер в больнице.

Родственники обратились в суд, указав, что им был причинен моральный вред в результате гибели родного человека. Кроме того, мужчина выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Компенсацию морального вреда они оценили в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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