В Гусеве семья погибшего электрика просит взыскать с работодателя 1 млн рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:29:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гусеве семья погибшего электрика подала в суд на работодателя и взыскать с него компенсацию морального ущерба. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Трагедия произошла в декабре 2019 года. Мужчина упал с лестницы во время замены электрических ламп на высоте два метра. Пострадавшего госпитализировали, однако в январе этого года он умер в больнице.

Родственники обратились в суд, указав, что им был причинен моральный вред в результате гибели родного человека. Кроме того, мужчина выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Компенсацию морального вреда они оценили в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU