Калининградские власти сообщили, кто и как может получить 10 тысяч рублей на покупку продуктов

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:27:26+03:00

В течение двух месяцев безработные будут получать по 5 тысяч рублей

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В Калининградской области заработала новая мера поддержки граждан, оставшихся без работы - т.н. «продуктовая карта». Это социальная выплата в размере 10 тысяч рублей на покупку продуктов питания, сообщила министр по социальной политике Анжелика Майстер.

Выплату могут получить жители области, лишившиеся работы после 1 марта, безработные, получающие минимальный размер пособия и относящиеся к предпенсионерам, одиноким родителям, воспитывающим детей и инвалидам. Также 10 тысяч на покупку продуктом могут получить сотрудники простаивающих из-за ограничительных мер компаний и предприятий.

Чтобы получить выплату – по 5 тысяч на специальный счет в течение двух месяцев, указанные категории граждан должны подать заявление в срок до 1 июля в Центр занятости населения лично, либо через личный кабинет портала «Госуслуги», либо через личный кабинет интерактивного портала www.rabotakaliningrad.ru с указанием паспортных данных.

«Получив решение о предоставлении социальной выплаты, гражданин должен открыть в в кредитной организации социальный счет и направляет его номер в Центр занятости населения через личный кабинет интерактивного портала Центра занятости населения www.rabotakaliningrad.ru. Социальный счет открывается гражданину − владельцу банковской карты «МИР». В случае её отсутствия банковская карта оформляется в любой кредитной организации», - сообщила министр.

Перечень продуктов, которые можно приобрести на выплаты, включает: свинину (кроме бескостного мяса), говядину, консервы мясные, куры, окорочка куриные, консервы из мяса птицы, колбасу вареную, колбасу полукопченую и варено-копченую, сосиски (сардельки), рыбу мороженую неразделанную, рыбу консервированную, масло сливочное, молоко питьевое, сметану, творог, йогурты, кефир, яйца куриные, муку пшеничную, хлеб ржаной (ржано-пшеничный), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, картофель, морковь, лук, свеклу, капусту белокочанную свежую, огурцы свежие, помидоры свежие, сахар-песок, соль, макаронные изделия, крупу гречневую, рис шлифованный, пшено, крупу овсяную (или перловую).

ИСТОЧНИК KP.RU