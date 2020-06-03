Как мы провели самоизоляцию в Калининграде: подведены итоги фотоконкурса

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции в Калининградской области наконец-то остался позади, а, значит, пришло время подвести и итоги конкурса, который медиагруппа «Западная пресса» проводила вместе с сетью супермаркетов SPAR и программой лояльности «Клуб Друзей» торговых сетей SPAR и «Семья». От участников требовалось совсем немного: прислать фото, видеоролик или рассказ о том, как можно весело и с пользой проводить время в четырех стенах.

По результатам голосования лучшим была признана фотография, которую прислала на конкурс калининградка Татьяна Абрамова.

- На снимке моя дочь Мария, которая сейчас ждет второго ребенка, - рассказала нам Татьяна. - Победить помогли наши многочисленные родственники и друзья. Когда они узнали о конкурсе, все зашли на сайт и проголосовали. Можно сказать, всем миром поддержали - голосовали все, кто нас знает, от Америки до Японии. Что касается самоизоляции, то мы строго выполняли ее условия. Я выходила гулять только на балкон, продукты заказывала на дом. А теперь, благодаря победе в конкурсе, наберу полную тележку в супермаркете!

Как и обещали, за победу в конкурсе Татьяна получает 10 000 бонусов (один бонус = одному рублю) на Карту Друга на покупки в магазинах SPAR и «Семья». Такой же приз мы вручили победительнице конкурса рассказов о самоизоляции Ирине Буздиной.

Победу в номинации «видео» одержала Юлия Таратынова, которая записала ролик про своего кота и выиграла сертификат на 13 000 рублей на покупки в магазинах SPAR. Спецприз – продуктовый набор – по решению жюри получит Наталия Джуган за ее антикарантинную версию клипа на песню «UNO» группы «Little Big».

Мы благодарим всех без исключения участников конкурса!

Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU