2020-06-03T16:51:16+03:00
Общество

В Краснознаменском районе пастух избил до смерти напарника

Мужчина в компании коллеги отмечал день рождения
Виктор Сергеев
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Жителя Гусева обвиняют в избиении до смерти своего напарника. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Мужчины работали пастухами в поселке Новинки Краснознаменского района. Вечером 20 мая в поле было обнаружено тело 43-летнего мужчины. В ходе осмотра на теле погибшего следователи обнаружили множественные повреждения в области головы и конечностей. Спустя неделю был задержан 29-летний напарник погибшего.

«По версии следствия, вечером 17 мая, мужчина в компании коллеги отмечал день рождения в бытовке. После распития спиртного, как полагает следствие, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого житель Гусева нанес приятелю не менее 15 ударов веткой от дерева по голове и телу, после чего вернулся в помещение», - отметили в пресс-службе СК.

Через некоторое время он вернулся на место и обнаружил напарника без признаков жизни, попытался оказать ему первую медицинскую помощь, но убедившись, что мужчина мертв, скрылся с места поисшествия. Десять дней мужчина провел в лесу неподалеку от Гусева, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе допроса он дал подробные признательные показания, а также подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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