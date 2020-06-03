2020-06-03T16:56:58+03:00
Политика

Балтфлот отправит 450 морских пехотинцев на парад Победы в Москву и Петербург

Соединение морской пехоты Балтфлота является лидером по количеству участий в парадах Победы
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В среду, 3 июня, военнослужащие морской пехоты Балтийского флота отправятся в Москву и Санкт-Петербург для подготовки к участию в военных парадах, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Соединение морской пехоты Балтфлота является лидером по количеству участий в парадах Победы. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году они будут участвовать в параде Победы в Москве 16-й раз подряд.

24 июня в парадном строю по Красной и Дворцовой площадям пройдут более 450 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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