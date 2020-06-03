2020-06-03T17:19:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки 28 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса

Под медицинским наблюдение остаются 4 508 человек
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области за сутки из больниц выписали 28 человек, вылечившихся от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе с начала пандемии выздоровело 698 человек.

По состоянию на 3 июня в области на COVID-19 обследовано 55 339 человек, из них выявлено 1 642 случая заражения, умерли 29 человек.

Под медицинским наблюдение остаются 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Балтийскую косу снова открыли для посетителей
В Калининграде свыше 5 тысяч человек рискуют потерять работу
В кардиоцентре Калининграда приостановлены плановые операции и амбулаторный прием пациентов
Суд потребовал снять с дома в Калининграде табличку на немецком языке
Калининградские обсерваторы вновь сделали бесплатными
В Калининграде на месяц закрывается сквозной проезд от ул. Старорусской до ул. Третьяковской
В Калининграде за сутки 28 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса
Балтфлот отправит 450 морских пехотинцев на парад Победы в Москву и Петербург
В Краснознаменском районе пастух избил до смерти напарника
Как мы провели самоизоляцию в Калининграде: подведены итоги фотоконкурса
Калининградские власти сообщили, кто и как может получить 10 тысяч рублей на покупку продуктов
В Гусеве семья погибшего электрика просит взыскать с работодателя 1 млн рублей
Уволенный калининградец повредил машину бывшего работодателя
Хвастливый калининградец лишился 700 тысяч рублей
«Ростелеком» подключил к «Безопасному городу» в Калининграде еще 15 камер