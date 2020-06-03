В Калининграде за сутки 28 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса
Под медицинским наблюдение остаются 4 508 человек
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области за сутки из больниц выписали 28 человек, вылечившихся от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Всего в регионе с начала пандемии выздоровело 698 человек.
По состоянию на 3 июня в области на COVID-19 обследовано 55 339 человек, из них выявлено 1 642 случая заражения, умерли 29 человек.
Под медицинским наблюдение остаются 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU