В Калининграде за сутки 28 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:19:24+03:00

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В Калининградской области за сутки из больниц выписали 28 человек, вылечившихся от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе с начала пандемии выздоровело 698 человек.

По состоянию на 3 июня в области на COVID-19 обследовано 55 339 человек, из них выявлено 1 642 случая заражения, умерли 29 человек.

Под медицинским наблюдение остаются 4 508 человек, в том числе 108 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU