В Калининграде на месяц закрывается сквозной проезд от ул. Старорусской до ул. Третьяковской
Это связано с ремонтом дороги
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на месяц закрывается сквозной проезд от ул. Старорусской до ул. Третьяковской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Проезд будет закрыт с 15 июня по 15 июля для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по капитальному ремонту дорожного покрытия.
Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возлагается на подрядную организацию ООО «Домарт», отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU