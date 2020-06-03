3 Июнь 2020 2020-06-03T17:32:08+03:00

Это связано с ремонтом дороги

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В Калининграде на месяц закрывается сквозной проезд от ул. Старорусской до ул. Третьяковской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезд будет закрыт с 15 июня по 15 июля для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по капитальному ремонту дорожного покрытия.

Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возлагается на подрядную организацию ООО «Домарт», отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU