2020-06-03T17:42:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградские обсерваторы вновь сделали бесплатными

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области отменена плата за нахождение в обсерваторе граждан, прилетевших из других регионов. Решение об этом принято в среду, 3 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Кроме того, граждане, прибывшие из иных субъектов федерации, освобождаются от прохождения лабораторного анализа, если только не ухудшится состояние и не появятся признаки ОРВИ», - заявили в правительстве области.

Напомним, ранее власти приняли решение ввести с 1 июня плату в размере 2 тысяч рублей в сутки за проживание в обсерваторе. В эту сумму входило трехразовое питание, транспортные расходы на вывоз из аэропорта и обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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