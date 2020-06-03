Суд потребовал снять с дома в Калининграде табличку на немецком языке
Владельца особняка на улице Щорса в Калининграде суд обязал снять со своего дома табличку на немецком языке.
До войны в Кёнигсберге улица Щорса носила название Виссманштрассе, поэтому калининградец и решил прикрепить на свое жилище табличку с надписью на немецком. Однако в областной прокуратуре посчитали этот акт неправомерным. Как говорится в сообщении надзорного ведомства, табличка нарушает федеральное законодательство.
- В итоге было направлено исковое заявление в суд, которое было удовлетворено, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - На гражданина возложена обязанность привести знак адресной информации в соответствие с установленными требованиями в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU