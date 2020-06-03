2020-06-03T19:46:32+03:00
Общество

Суд потребовал снять с дома в Калининграде табличку на немецком языке

На здании вместо "улицы Щорса" было указано "Вассманштрассе" - как в довоенном Кёнигсберге
Кирилл Алексеев
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Владельца особняка на улице Щорса в Калининграде суд обязал снять со своего дома табличку на немецком языке.

До войны в Кёнигсберге улица Щорса носила название Виссманштрассе, поэтому калининградец и решил прикрепить на свое жилище табличку с надписью на немецком. Однако в областной прокуратуре посчитали этот акт неправомерным. Как говорится в сообщении надзорного ведомства, табличка нарушает федеральное законодательство.

- В итоге было направлено исковое заявление в суд, которое было удовлетворено, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - На гражданина возложена обязанность привести знак адресной информации в соответствие с установленными требованиями в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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