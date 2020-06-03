2020-06-03T18:23:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В кардиоцентре Калининграда приостановлены плановые операции и амбулаторный прием пациентов

Медучреждение оказывать только экстренную помощь
Надежда Ржевская
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В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в центре высоких медицинских технологий Калининграда вводятся усиленные противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщили в учреждении и просят с пониманием отнестись к временному режим работы центра.

- В настоящее время в центре круглосуточно, 24/7, оказывается экстренная помощь (по скорой помощи) пациентам с острым коронарным синдромом и опасными видами брадикардии (остановка сердца, редкий пульс), - говорится на сайте учреждения. - Плановая госпитализация в отделения кардиохирургии и отделение травматологии и ортопедии временно приостанавливается. Также приостанавливается амбулаторный прием специалистов в поликлинике центра, в том числе специалистов отделений функциональной и лучевой диагностики. Указанные меры действуют до особого распоряжения.

Задать все интересующие вопросы можно по следующим телефонам:

- регистратура взрослой поликлиники - 592-072,

- регистратура детской поликлиники - 592-059,

- по вопросам госпитализации – 592-108.

Администраторы отвечают на телефонные звонки в рабочие дни с 8.00 до 15.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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