В Калининграде свыше 5 тысяч человек рискуют потерять работу

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:02:28+03:00

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Под риском увольнения сегодня находятся свыше 5 тысяч человек. Такое заявление в среду во время общения с журналистами сделала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. - Под риском увольнения сегодня находятся 5 тысяч 895 человек, - привела данные министр. - Ситуация меняется каждый день. Достаточно сложной она была в апреле, когда число обращений в центр занятости населения доходило свыше тысячи в день. В настоящее время у нас поступает порядка 200-300 заявлений в день. Где-то заявления снимаются, где-то граждане трудоустраиваются. Характеризуя ситуацию на рынке труда, министр назвала ее "своеобразной". - На сегодня у нас чуть более 20 тысяч безработных, и почти все,19 800 граждан, получают пособия, причем разные. 57% безработных получают минимальное пособие, это кто длительное время не работали. Сегодня в регионе насчитывается 13 200 действующих вакансий, - отметила Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU