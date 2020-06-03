2020-06-03T19:02:28+03:00
Общество

В Калининграде свыше 5 тысяч человек рискуют потерять работу

Такие прогнозы дает региональное министерство социальной политики
Надежда Ржевская
Поделиться:
Изменить размер текста:

Под риском увольнения сегодня находятся свыше 5 тысяч человек. Такое заявление в среду во время общения с журналистами сделала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер. - Под риском увольнения сегодня находятся 5 тысяч 895 человек, - привела данные министр. - Ситуация меняется каждый день. Достаточно сложной она была в апреле, когда число обращений в центр занятости населения доходило свыше тысячи в день. В настоящее время у нас поступает порядка 200-300 заявлений в день. Где-то заявления снимаются, где-то граждане трудоустраиваются. Характеризуя ситуацию на рынке труда, министр назвала ее "своеобразной". - На сегодня у нас чуть более 20 тысяч безработных, и почти все,19 800 граждан, получают пособия, причем разные. 57% безработных получают минимальное пособие, это кто длительное время не работали. Сегодня в регионе насчитывается 13 200 действующих вакансий, - отметила Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Балтийскую косу снова открыли для посетителей
В Калининграде свыше 5 тысяч человек рискуют потерять работу
В кардиоцентре Калининграда приостановлены плановые операции и амбулаторный прием пациентов
Суд потребовал снять с дома в Калининграде табличку на немецком языке
Калининградские обсерваторы вновь сделали бесплатными
В Калининграде на месяц закрывается сквозной проезд от ул. Старорусской до ул. Третьяковской
В Калининграде за сутки 28 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса
Балтфлот отправит 450 морских пехотинцев на парад Победы в Москву и Петербург
В Краснознаменском районе пастух избил до смерти напарника
Как мы провели самоизоляцию в Калининграде: подведены итоги фотоконкурса
Калининградские власти сообщили, кто и как может получить 10 тысяч рублей на покупку продуктов
В Гусеве семья погибшего электрика просит взыскать с работодателя 1 млн рублей
Уволенный калининградец повредил машину бывшего работодателя
Хвастливый калининградец лишился 700 тысяч рублей
«Ростелеком» подключил к «Безопасному городу» в Калининграде еще 15 камер