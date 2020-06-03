Балтийскую косу снова открыли для посетителей
С конца марта на нее пускали только по прописке
.Фото: vk.com
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В конце марта из-за пандемии коронавируса въезд на Балтийскую косу был ограничен - на нее пускали только местных жителей, по прописке. И вот, как сообщили в администрации Балтийского городского округа, доступ в этот уникальный уголок природы снова открыт для всех желающих.
"С сегодняшнего дня, ограничительные меры отменены. Соответствующий документ был подписан главой администрации БГО Сергеем Мельниковым", - говорится в сообщении, которое размещено в официальной группе окружной администрации в социальной сети "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU