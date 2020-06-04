В Калининграде за сутки выявили 23 новых случая коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:39:10+03:00

Всего в области выявлено с начала пандемии 1665 случаев заболевания.

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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в области выявлено с начала пандемии 1665 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлен 8 831 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 374 случая (38,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU