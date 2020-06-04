Калининградка поговорила с мошенником и лишилась 273 тыс рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:47:11+03:00

Потерпевшая поверила незнакомцу и послушно продиктовала свои реквизиты и поступившие в смс-сообщениях коды

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В Калининграде пенсионерка лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

65-летней горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Напугав женщину, что кто-то пытается списать ее деньги, мужчина попросил срочно сообщить ему данные карты и пришедшие на телефон пароли якобы для блокировки действий мошенников.

Потерпевшая поверила незнакомцу и послушно продиктовала свои реквизиты и поступившие в смс-сообщениях коды. По окончании разговора женщина обнаружила, что мошенники списали с карты 273 тысяч рублей.

По данному факту проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU