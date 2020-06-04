В Калининграде поезд насмерть сбил человека

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:53:46+03:00

Инцидент произошел в районе улицы Челнокова в микрорайоне Сельма

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В Калининграде в среду вечером в Калининграде поезд сбил насмерть человека. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Инцидент произошел в районе улицы Челнокова в микрорайоне Сельма.

Сообщается, что 20-летний житель Калининграда находился в зоне движения поезда«Светлогорск-Калининград (Южный)». По данным полиции, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм калининградец скончался на месте.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU