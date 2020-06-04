В Калининграде поезд насмерть сбил человека
Инцидент произошел в районе улицы Челнокова в микрорайоне Сельма
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в среду вечером в Калининграде поезд сбил насмерть человека. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.
Инцидент произошел в районе улицы Челнокова в микрорайоне Сельма.
Сообщается, что 20-летний житель Калининграда находился в зоне движения поезда«Светлогорск-Калининград (Южный)». По данным полиции, машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм калининградец скончался на месте.
В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU