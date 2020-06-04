Оперштаб: В Калининграде у 16 новых пациентов с коронавирусом диагностирована пневмония

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:20:06+03:00

Пять новых случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований

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За сутки в Калининградской области выявлено 23 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пять новых случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших. 18 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного - тяжелая форма.

Всего в области зарегистрировано 1665 случаев заболевания с начала наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU