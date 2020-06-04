В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:34:23+03:00

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В Калининграде в четверг, 4 июня, в течение дня не будет электричества на 22-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Еловая аллея 1, 8-16, 9, 13, 15, 20а, 23а, 23б,в; ул. Ю. Гагарина 79.

До 17 часов электричество отключено на ул. Сестрорецкая 1-7, 3а, 6, 6а,б, 8, 8а, 10, 11, 13, ул. Ю. Долгорукого 1-5, ул. Механическая 1-9, 4, 6, 6а, 8а, 10, ул. Алтайская 1-я, 2-14, 5-13, 19-27, 19а, ул. Алтайская 2-я, 8, ул. Карташёва 51,53, 53а, 59, 59а, 61, 61б, 65-75, ул. Макаренко 2-18, 3-17, 20, 21, 23, 24, 26, ул. Урицкого 19, 27А, 29, ул. Славянская 2, 3-15, 5а, 6-10, 26, 29, 31, 35, 39, 41, пер. Славянский 3, л. Селенгинская 11, 12а, 14, 17-21, 19а, ул. Благодатная 5, 6-10, 9, 17, ул. Каблукова 15-19, 15а, 15б, ул. Тихоокеанская 20, 22, ул. Карташёва 2, 2а,б, 4г, 7-11, 8-12, 10б, 24-32, 24а, 28а-е, 30, 30а-г, 31, 32а-е, 34-42, 27-43, 49, ул. Балтийское шоссе 106, 116, ул. Магнитогорская 1, 3.

До 18 часов энергоснабжение приостановлено на пр-т Советский 201, ул. Клиническая 6-14, 14а, ул. Фрунзе 11, 15а, 17-21, ул. 9 Апреля 5, ул. Клиническая 21, 23, ул. Фрунзе 17-21,пр-т Ленинский 42б, 44-66,ул. Серпуховская 3-27, 26 (д/с № 19), 29 (д/с 104).

До 14 часов холодной воды не будет на ул. Тихоненко 4-52, 8а, 24а, 28а, 30а, 36а, 1-45, 1а, 17а, 21б, 21д, 27а, 29а, 41а, 49-53, 53а, 58, ул. Серж. Мишина 57, ул. Цирковая 26-32, ул. Тенистая аллея 34, пр-т Советский 7.

До 18 часов отключена в Ленинградском районе на ул. Фрунзе 17-21, 17а; ул. 9 Апреля 5, 7; ул. Клинической 6-14.

ИСТОЧНИК KP.RU