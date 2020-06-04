В Калининграде 20 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:52:16+03:00

Всего в регионе с начала наблюдения выздоровели 718 человек

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В Калининградской области за сутки из больниц выписали 20 человек, вылечившихся от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе с начала наблюдения выздоровели 718 человек.

По состоянию на 4 июня, в области на COVID-19 обследовано 56 879 человек, выявлено 1 665 случаев заражения, 29 человек скончались.

Под медицинским наблюдением в регионе остаются 4 579 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU