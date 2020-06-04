2020-06-04T11:59:47+03:00
Общество

1 июля возобновляется авиасообщение Калининград-Сочи

Запустить рейсы планирует авиакомпания «Победа»
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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1 июля стартуют прямые регулярные рейсы из Калининграда в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Запустить рейсы планирует авиакомпания «Победа». Их планируется выполнять дважды в неделю, по средам и субботам.

По средам самолет вылетает из Сочи в 15:10, прибывает в аэропорт «Храброво» в 17:35. Вылет из Калининграда – в 18:00, прибытие в Сочи – в 22:20. В субботу вылет из Сочи – в 15:55, прибытие в Калининград – в 18:10, отправление из Калининграда – в 18:35, прилет в Сочи – в 22:55.

Напомним, что с 1 июня авиакомпания «Победа» возобновила регулярные рейсы из Калининграда в Москву, а с 11 июня начнут курсировать рейсы в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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