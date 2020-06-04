У Николая Цуканова родилась дочь
И ребенок, и мама чувствуют себя хорошо
Николай Цуканов.Фото: Эдуард Молчанов
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У полпреда президента в Уральском федеральном округе, бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова родилась дочь.
- Роды проходили в одном из роддомов Екатеринбурга. Девочка и мама Светлана чувствуют себя хорошо, - сказала помощница полпреда Лариса Полякова. - Вес девочки 3850 граммов, рост 53 сантиметра.
Имя для девочки еще не выбрали.
Как сообщило агентство URA.RU, роды проходили в одном из лучших роддомов Екатеринбурга - Уральском НИИ охраны материнства и младенчества.
ИСТОЧНИК KP.RU