2020-06-04T12:26:37+03:00
Общество

У Николая Цуканова родилась дочь

И ребенок, и мама чувствуют себя хорошо
Кирилл Алексеев
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Николай Цуканов.Николай Цуканов.Фото: Эдуард Молчанов
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У полпреда президента в Уральском федеральном округе, бывшего губернатора Калининградской области Николая Цуканова родилась дочь.

- Роды проходили в одном из роддомов Екатеринбурга. Девочка и мама Светлана чувствуют себя хорошо, - сказала помощница полпреда Лариса Полякова. - Вес девочки 3850 граммов, рост 53 сантиметра.

Имя для девочки еще не выбрали.

Как сообщило агентство URA.RU, роды проходили в одном из лучших роддомов Екатеринбурга - Уральском НИИ охраны материнства и младенчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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