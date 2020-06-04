2020-06-04T12:43:59+03:00
Общество

В Калининграде задержали серийного грабителя

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, жертвами 40-летнего грабителя стали две женщины 43 и 75 лет и 40-летний мужчина. Подозреваемый подбегал к прохожим, бил их по лицу, вырывал сумки и убегал.

«Опросив пострадавших, полицейские выяснили приметы злоумышленника, после чего ориентировка была направлена всем наружным нарядам. Кроме того, было установлено, что все преступления проходили на одной улице, неподалеку друг от друга. Сотрудники полиции установили скрытое наблюдение и вскоре мужчина был задержан после совершения очередного грабежа. Женщина оперативно обратилась за помощью в полицию и злоумышленника поймали по горячим следам. В ходе досмотра у него изъяли похищенное имущество», - рассказали в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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