В Калининграде заработала онлайн-школа для пациентов с повышенным давлением

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:47:41+03:00

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В больнице №2 Калининграда организована онлайн-школа для пациентов с повышенных артериальным давлением. Слушателями первого занятия накануне стали девять пациентов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ходе общения с пациентами врачи рассказали слушателям о диагностике заболевания, его признаках на различных стадиях, лечении и профилактике.

В ближайшее время на базе горбольницы №2 начнет работу еще одна онлайн-школа – сахарного диабета.

«В условиях ограничительных мер по коронавирусу мы не можем останавливать наши традиционные занятия с пациентами, - подчеркнул главврач больницыСтепан Миракян. – Специалисты больницы продолжат проводить такие телеконсультации для всех желающих, отвечать на вопросы. И постепенно мы будем расширять формат общения в онлайн-режиме».

Анонсы проведения занятий будут размещаться на сайте Городской больницы №2.

ИСТОЧНИК KP.RU