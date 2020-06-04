2020-06-04T13:47:41+03:00
Общество

В Калининграде заработала онлайн-школа для пациентов с повышенным давлением

Анонсы проведения занятий будут размещаться на сайт горбольницы №2
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В больнице №2 Калининграда организована онлайн-школа для пациентов с повышенных артериальным давлением. Слушателями первого занятия накануне стали девять пациентов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ходе общения с пациентами врачи рассказали слушателям о диагностике заболевания, его признаках на различных стадиях, лечении и профилактике.

В ближайшее время на базе горбольницы №2 начнет работу еще одна онлайн-школа – сахарного диабета.

«В условиях ограничительных мер по коронавирусу мы не можем останавливать наши традиционные занятия с пациентами, - подчеркнул главврач больницыСтепан Миракян. – Специалисты больницы продолжат проводить такие телеконсультации для всех желающих, отвечать на вопросы. И постепенно мы будем расширять формат общения в онлайн-режиме».

Анонсы проведения занятий будут размещаться на сайте Городской больницы №2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следствие просит суд прекратить дело в отношении гендиректора ритуального агентства «Есения»
Работающим на строительстве онкоцентра калининградцам не заплатили 5 млн рублей
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка
Мэрия: Ремонт улиц Гагарина и Дачной идет без отставания от графика
Стало известно, когда в Калининграде откроются первые магазины сети «Пятерочка»
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые актуальные вакансии в Калининграде
Калининградец украл из аптеки косметические наборы и продал их случайным прохожим
В Балтийском округе организуют новое кладбище
В Калининграде министр природных ресурсов и четверо его сотрудников скрыли доходы и имущество
Прокуратура обнаружила более 300 сухостойных деревьев вдоль дорог в Славском районе
В Светлогорске планируют построить два апарт-отеля
В Калининграде заработала онлайн-школа для пациентов с повышенным давлением
В Калининграде задержали серийного грабителя
У Николая Цуканова родилась дочь
1 июля возобновляется авиасообщение Калининград-Сочи
В Калининграде 20 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса