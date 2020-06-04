В Калининграде заработала онлайн-школа для пациентов с повышенным давлением
В больнице №2 Калининграда организована онлайн-школа для пациентов с повышенных артериальным давлением. Слушателями первого занятия накануне стали девять пациентов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В ходе общения с пациентами врачи рассказали слушателям о диагностике заболевания, его признаках на различных стадиях, лечении и профилактике.
В ближайшее время на базе горбольницы №2 начнет работу еще одна онлайн-школа – сахарного диабета.
«В условиях ограничительных мер по коронавирусу мы не можем останавливать наши традиционные занятия с пациентами, - подчеркнул главврач больницыСтепан Миракян. – Специалисты больницы продолжат проводить такие телеконсультации для всех желающих, отвечать на вопросы. И постепенно мы будем расширять формат общения в онлайн-режиме».
Анонсы проведения занятий будут размещаться на сайте Городской больницы №2.
ИСТОЧНИК KP.RU