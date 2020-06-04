В Светлогорске планируют построить два апарт-отеля

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:47:18+03:00

Гостиницы предполагается построить на улицах Ленина и Калининградском проспекте

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В Светлогорске планируется построить две гостиницы апартаментного типа. Варианты архитектурных решений обсудили накануне на заседании областного архитектурно-градостроительного совета, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Гостиницы предполагается построить на улицах Ленина и Калининградском проспекте. В обоих случаях из трёх вариантов предложенных архитектурных решений зданий были выбраны проекты в стилистике псевдоисторической архитектуры, которые, как сообщается, органично впишутся в окружающую застройку Светлогорска.

«Архитекторам рекомендовано разработать и согласовать паспорта фасадов, детальный дизайн благоустройства и доработать транспортную схему обеспечения функционирования объектов. С учётом высказанных замечаний оба проекта гостиниц одобрены к дальнейшей разработке решений и реализации», - сообщили в правительственной пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU