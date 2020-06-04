Прокуратура обнаружила более 300 сухостойных деревьев вдоль дорог в Славском районе
Наклон деревьев составляет более 45 градусов
Изменить размер текста:
Прокуратура потребовала обеспечить безопасность дорожного движения на трех автодорогах в Славском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что арендатор леса не предпринял мер по санитарной очистке леса вдоль дорог «Гастеллово-Охотное», «Громово–Залесье» и «Охотное-Громово»
Всего выявлено 338 сухостойных деревьев, с плодовитыми телами, ствольной гнилью, с угрожающим наклоном более 45 градусов.
В результате прокуратура направила в суд 12 исковых заявлений, которые находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU