2020-06-04T14:17:37+03:00
Общество

Прокуратура обнаружила более 300 сухостойных деревьев вдоль дорог в Славском районе

Наклон деревьев составляет более 45 градусов
Виктор Сергеев
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Прокуратура потребовала обеспечить безопасность дорожного движения на трех автодорогах в Славском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что арендатор леса не предпринял мер по санитарной очистке леса вдоль дорог «Гастеллово-Охотное», «Громово–Залесье» и «Охотное-Громово»

Всего выявлено 338 сухостойных деревьев, с плодовитыми телами, ствольной гнилью, с угрожающим наклоном более 45 градусов.

В результате прокуратура направила в суд 12 исковых заявлений, которые находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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