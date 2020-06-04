В Калининграде министр природных ресурсов и четверо его сотрудников скрыли доходы и имущество
Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в министерстве природных ресурсов и экологии.
В ходе проверки было установлено, что четыре сотрудника министерства, включая министра, предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе за 2018 год.
Кроме этого, чиновники скрыли доходы своих супругов, а некоторые из них «забыли» про свои банковские счета. Так, замминистра в справке о доходах за 2018 год не указала все счета, открытые на ее имя в банках.
По результатам проверки губернатору было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, министр природных ресурсов и экологии области и его заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU