2020-06-04T14:30:43+03:00
Общество

В Калининграде министр природных ресурсов и четверо его сотрудников скрыли доходы и имущество

Главу министерства и его заместителя привлекли к дисциплинарной ответственности
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в министерстве природных ресурсов и экологии.

В ходе проверки было установлено, что четыре сотрудника министерства, включая министра, предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе за 2018 год.

Кроме этого, чиновники скрыли доходы своих супругов, а некоторые из них «забыли» про свои банковские счета. Так, замминистра в справке о доходах за 2018 год не указала все счета, открытые на ее имя в банках.

По результатам проверки губернатору было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, министр природных ресурсов и экологии области и его заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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