В Балтийском округе организуют новое кладбище
В Балтийске планируется организовать новое кладбище. Об этом пишет «Вестник Балтийска».
Как сообщил директор МКУ «Арго Плюс» Алексей Вагин, в муниципалитете не хватает мест под захоронения и необходимо сформировать и выделить новый участок. Сейчас в округе функционируют три кладбища: на ул. Романова, в поселке Мечниково и в Приморске.
«Рассмотрев несколько вариантов, решили остановиться на территории в районе поселка Дивное. Глава округа поручил главному архитектору округа разработать генплан участка. В нём необходимо предусмотреть парковочные места, тротуары, а также строение для охраны», - пишет «Вестник Балтийска».
ИСТОЧНИК KP.RU