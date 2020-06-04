2020-06-04T14:51:11+03:00
Общество

В Балтийском округе организуют новое кладбище

Его планируют разместить в районе поселка Дивное
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске планируется организовать новое кладбище. Об этом пишет «Вестник Балтийска».

Как сообщил директор МКУ «Арго Плюс» Алексей Вагин, в муниципалитете не хватает мест под захоронения и необходимо сформировать и выделить новый участок. Сейчас в округе функционируют три кладбища: на ул. Романова, в поселке Мечниково и в Приморске.

«Рассмотрев несколько вариантов, решили остановиться на территории в районе поселка Дивное. Глава округа поручил главному архитектору округа разработать генплан участка. В нём необходимо предусмотреть парковочные места, тротуары, а также строение для охраны», - пишет «Вестник Балтийска».

ИСТОЧНИК KP.RU

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