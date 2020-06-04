2020-06-04T14:55:09+03:00
Общество

Калининградец украл из аптеки косметические наборы и продал их случайным прохожим

Любителю косметики грозит до двух лет лишения свободы.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу косметики из аптеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

36-летний уголовник украл из аптеки на улице Аксакова косметические наборы стоимостью 10 тысяч рублей. Косметику он продал на улице случайным прохожим.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Любителю косметики грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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